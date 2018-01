Emissão do Bradesco totaliza US$ 250 milhões O banco Bradesco fez uma emissão de títulos de nove meses de US$ 250 milhões, informou uma fonte próxima à transação. O montante é bastante superior ao volume estimado originalmente em US$ 50 milhões. Os papéis vencem em 14 de outubro de 2003. O juro nominal será de 6,25%, com a primeira parte sendo paga depois de três meses do lançamento e o restante no vencimento. O preço de emissão será de 99,9219% do valor de face. O rendimento projetado é de 6,375%. O líder da operação é o Standard Bank London e o co-líder é o banco Bradesco Agência Caiman.