Emissão tem peso mínimo para melhor classificação, diz Fitch A emissão soberana anunciada pelo governo brasileiro esta semana tem influência "mínima" na alteração do rating brasileiro (classificação de risco), avaliou hoje o diretor-executivo da Fitch Atlantic Ratings, Rafael Guedes. O País captou, na segunda-feira, US$ 1,5 bilhão com venda de bônus de 30 anos e o fato foi amplamente comemorado pelo mercado e pelo governo. Mas segundo ele, embora positivo, trata-se de um "evento singular" que, sozinho, não aumenta a probabilidade de melhora do rating nos próximos 18 meses. Para ele, a possibilidade de mudança da nota de risco do Brasil, hoje avaliado em B+ com perspectiva estável, é menor que 50%, pois não altera a capacidade de o governo pagar sua dívida nos próximos cinco a sete anos. Ele ressaltou que só este ano o Brasil tem que pagar de US$ 35 bilhões a US$ 40 bilhões e as reservas ainda estão muito baixas. Problemas Guedes afirmou que, por outro lado, a independência do Banco Central é "absolutamente essencial" para agilizar essa melhora. "Enquanto o BC não for juridicamente independente, a vontade política continuar a mandar no BC", disse. Guedes lamentou ainda o fato de o governo dificilmente colocar a proposta na pauta do Congresso este ano, pois isso, segundo ele, é um ponto que está sendo observado de perto pelos investidores. "É uma pena. O Brasil precisa atrair investimentos, pois tem uma série de restritivos de infra-estrutura," disse. Para Guedes, ou o governo procura atrair investimentos ou "vai bater na parede". O diretor ressaltou ainda que o perfil da dívida interna e a vulnerabilidade externa continuam sendo os principais limitadores de uma melhora da avaliação do Brasil. "80% da dívida (do País) é (atrelada ) à Selic ou dólar. O que significa dizer que basta uma crise externa ou interna para amanhã o Brasil não pagar mais. É preciso reduzir a parte da dívida indexada à Selic. Mas a melhora do perfil da dívida não é tão rápida quanto o governo ou os investidores querem", afirmou durante curso em São Paulo.