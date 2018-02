Emissões no 1º semestre são recordes, diz Anbid As emissões no mercado brasileiro no primeiro semestre atingiram volume recorde de R$ 47,776 bilhões, com crescimento de 26% em relação a igual intervalo de 2006. O número, que inclui operações de renda fixa e variável, foi divulgado ontem pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Segundo a entidade, o resultado reflete a perspectiva do grau de investimento e o crescente interesse do investidor estrangeiro pelo País. Em todo o ano passado, as emissões somaram R$ 119,898 milhões - sendo 73% concentrados no segundo semestre.