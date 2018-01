Empreendimentos multiuso têm unidades à venda Três empreendimentos que seguem a tendência de multiuso têm unidades à venda em São Paulo. Dois dos lançamentos são da Inpar e um, da Brascan. Esse tipo de empreendimento tem como característica a construção de três ou mais prédios, para usos distintos, em um mesmo terreno. Nesses locais há espaço para conjuntos comerciais, flats, hotéis e infra-estrutura comercial e de lazer. O Grupo Brascan investiu R$ 150 milhões para construir o Brascan Century Plaza, em um terreno de 12 mil metros quadrados no Itaim, na confluência das Ruas Joaquim Floriano e Bandeira Paulista. O empreendimento, que tem entrega prevista para dezembro de 2002, vai reunir, em três edifícios, flats, salas comerciais, escritórios corporativos, praça de alimentação, lojas e seis salas de cinema do Grupo Severiano Ribeiro. No Brascan Century Flat Suítes, com 356 unidades, haverá restaurante cinco estrelas, lobby bar e coffee shop, com acesso ao centro de convenções e fitness club. Os conjuntos comerciais têm módulos de 38 metros quadrados com espaço para quatro ambientes, além de dois banheiros e terraço, e de 68 metros quadrados para até oito ambientes, três banheiros, copa e terraço. Os prédios foram projetados de forma que seja facilitada a instalação de qualquer equipamento de segurança, telefonia e informática. As salas de cinema, com capacidade para 180 pessoas, terão ligação direta com as 33 lojas do open mall e com a praça de alimentação. Há opções de investimento a partir de R$ 168 mil.