Empregadores voltaram a relatar problemas no acesso ao sistema eSocial, da Receita Federal, nesta segunda-feira, 2. A plataforma é utilizada para o cadastro de trabalhadores domésticos e para a emissão da Guia Única do Simples Doméstico, que reúne em um boleto os devidos tributos e contribuições.

A Receita havia informado no domingo, 1º, que o sistema estava normalizado após apresentar instabilidade. Entretanto, internautas ainda enfrentam dificuldades no acesso. O Estado entrou em contato com a Receita Federal, mas não obteve resposta.

Apesar de o prazo ter vencido no dia 31, o cadastro e a emissão da guia podem ser feitos até o dia 6 de novembro, sem prejuízo de multa.