Empregados da Vale no Canadá estão em greve Os trabalhadores da mineradora de níquel Sudbury, da Vale Inco, no Canadá, recusaram no fim de semana a proposta feita pela companhia e decretaram greve a partir da meia-noite de ontem. O sindicato da categoria afirmou que o objetivo é forçar a empresa a retornar à mesa de negociações. As negociações entre a Vale Inco, divisão de mineração e processamento de níquel da brasileira Vale, e o sindicato não tiveram êxito nesta semana, já que os dois lados não chegaram a um acordo sobre bônus, pensões e outros itens. A votação, que começou na sexta-feira, terminou no final da tarde de sábado. O comitê de negociações do sindicato havia recomendado aos seus membros para rejeitarem a oferta. A greve deve ter impacto limitado, tendo em vista que a maior parte das operações foi reduzida pela metade até o final de julho devido à fraca demanda por níquel. A crise já obrigou a Vale a demitir quase duas mil pessoas das suas operações no mundo. Analistas disseram que a greve não deve afetar muito o preço da commodity, que é usada na fabricação de aço inoxidável, uma vez que a crise levou a um excesso de oferta nos mercados globais. "Nós temos estoques (de níquel) estáveis no momento, mas perto dos níveis de alta recorde", afirmou Catherine Virga, analista sênior de metais de base da CPM Group, em Nova York, antes da decisão dos empregados. "De onde o mercado está agora, eu não acho que necessariamente veremos muita reação de preço imediatamente."