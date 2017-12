Emprego: aumentam as vagas para executivos O número de vagas abertas para executivos, segundo a Manager Assessoria em Recursos Humanos, cresceu em novembro em quase todas as áreas, ficando fora apenas a administrativa, que ainda assim teve apenas ligeira redução. O presidente da Manager Ricardo de Almeida Prado Xavier, observa que durante este ano não houve alteração significativa nesse mercado, que se manteve estável. "Mas o prognóstico para o próximo ano é que haverá grande crescimento, especialmente a partir do 2.º trimestre, acompanhando o desenvolvimento da economia." Em novembro, a área financeira foi a que mais apresentou oportunidades para executivos, com 35,30% das vagas; em seguida, jurídica, com 8,6%; e recursos humanos, com 6,30%.