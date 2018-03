Emprego com carteira assinada cresceu 2,46% O número de empregos formais cresceu 2,46% em fevereiro de 2003 ante o mesmo mês do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, no segundo mês deste ano foram criados 84.029 postos de trabalho, ou 2,46% a mais do que em fevereiro de 2002, quando o saldo líquido do emprego com carteira assinada foi de 82.013. Nos dois primeiros meses de 2003, o número de postos de trabalho abertos chegou a 119.514.