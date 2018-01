Emprego continua crescendo Dados do Ministério do Trabalho revelam que foram criados 125.071 novos postos para os trabalhadores com carteira assinada, em abril. Um crescimento de 0,60% em relação ao mês anterior. Foi o melhor resultado apurado para o mês até agora. Nos primeiros quatro meses do ano, o número de novos empregos formais acumula 284.391 postos. No mesmo período do ano passado, o saldo do emprego era negativo em 138.010. De acordo com os técnicos, o crescimento da oferta de trabalho, iniciado em abril do ano passado, deu-se em praticamente todos os grandes ramos de atividade. O nível do emprego em abril foi positivo na indústria, comércio e serviços. Para o Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, o resultado mostra que o aquecimento do emprego vem se acelerando. Resultado do aquecimento da economia. Ele lembrou que dos 800 mil postos - formais e informais - gerados nos últimos 12 meses, a metade surgiu nos meses de março e abril deste ano. Dornelles destacou como ponto positivo o início da retomada de criação de empregos formais.