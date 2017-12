Emprego cresce 5,3% na Argentina em 12 meses O ministro de Trabalho da Argentina, Carlos Tomada, anunciou hoje que o emprego teve crescimento 5,3% nos últimos 12 meses. Segundo ele, das novas vagas abertas no mercado de trabalho, 48% foram criadas na indústria. "Essa diferença está implicando uma dinâmica de política econômica absolutamente diferente", disse. Tomada informou que "em outubro e novembro se produziu uma aceleração do processo de crescimento do emprego, já que em novembro o emprego cresceu a 0,9%, ante os níveis médios anteriores eram de 0,4 o 0,5%".