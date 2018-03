Emprego da indústria paulista sobe 0,20% em setembro

O nível de emprego da indústria paulista subiu 0,20% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No resultado, sem ajuste sazonal, o aumento no número de vagas criadas foi de 0,63%, o que representou a criação de 14 mil empregos formais. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o nível de emprego caiu 1,89% e recuou 8,19% em setembro, no comparativo com o mesmo mês de 2008.

O resultado do emprego em setembro foi o melhor desde abril deste ano, quando o indicador subiu 0,79%, impulsionado pelas contratações na indústria de açúcar e álcool naquela época. Em setembro, no entanto, ocorreu uma situação oposta. O único dos 22 setores da indústria paulista que dispensou trabalhadores foi o sucroalcooleiro, com queda de 0,6% no emprego, na comparação com agosto. A indústria de corte, produtos derivados do petróleo e biocombustível dispensou 413 trabalhadores.

Outros 19 grupos industriais contrataram e dois mantiveram níveis de emprego estáveis. Excluindo o setor de açúcar e álcool, os demais setores da indústria tiveram alta de 0,7% no nível de emprego de setembro. Foi o melhor resultado desde maio de 2008, quando o emprego para esse segmento aumentou 3,7%.

Em termos numéricos, a indústria de vestuário foi a que mais contratou trabalhadores em setembro, com 4.341 vagas, seguida pela indústria automobilística, com 1.660 vagas, e produtos alimentícios, com 1.086 postos.