Emprego da indústria tem melhor desempenho desde 2004 A indústria paulista teve em abril o melhor desempenho de criação de vagas desde maio de 2004, quando o crescimento foi de 1,68%. A afirmação, feita nesta quinta-feira pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), mostrou que o crescimento ficou em 1,48%, tomando como base março. Foram assinadas 30,980 mil carteiras de trabalho. O crescimento também é superior ao que havia sido apresentado em abril do ano passado. Na época, o nível de emprego havia crescido 1,23% sobre maio, com a geração de 25,430 mil postos de trabalho. Com o resultado, no primeiro quadrimestre deste ano já foram criados 46,321 mil empregos no Estado, uma variação de 2,22% sobre o nível fechado de 2005. Fiesp aponta mesmo cenário A apuração da Federação das Indústrias (Fiesp) mostra cenário semelhante. O nível de emprego na indústria paulista cresceu 1,92% em abril ante março, o que significa a criação de 40 mil novas vagas. Nos quatro primeiros meses do ano, a variação foi positiva em 2,88%, sobre o total fechado de 2005. Até abril, foram criados 59,5 mil novas vagas no Estado. A atual série histórica do indicador teve Inicio em fevereiro deste ano, por isso não há comparação com o mesmo período do ano passado. Setor de açúcar e álcool puxa contratações O principal responsável pelo desempenho do emprego industrial paulista é, disparado, o setor de açúcar e álcool, puxado não apenas pelo combustível, mas também pelo uso do açúcar pela indústria alimentícia. "Não temos dúvidas de que o emprego cresce em ritmo expressivo, com alguns setores mais intensos, e outros mais fracos", ressaltou Boris Tabacof, diretor do Departamento de Economia do Ciesp. De acordo com o diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas da Fiesp, Paulo Francini, da alta de 1,92% registrada no índice da entidade, 1 ponto porcentual está relacionado ao setor de açúcar e álcool. "O setor está bombando", ressaltou o empresário. Francini acredita que o nível de emprego industrial paulista continuará em alta em maio e nos próximos meses. Sazonalidade Tabacof fez uma ressalva. Segundo ele, a criação de empregos nas usinas de açúcar e álcool é sazonal, e parte dessas vagas é temporária, o que significa que até o fim do ano o setor pode demitir pelo menos uma pequena parcela das contratações. Segundo Tabacof, o mercado interno é claramente o elemento dinâmico para a indústria, por três fatores: expansão dos salários na indústria; redução de preços, com continuado aumento da oferta de crédito; e manutenção da expectativa positiva em relação ao cenário econômicos nos próximos meses. Destaques De acordo com a pesquisa do Ciesp, a região de Araçatuba registrou o maior percentual de criação de empregos em abril (12,03%), com alta de 44% na indústria de alimentos, e 22% nas destilarias de álcool. Em termos de peso no índice, o pior desempenho foi registrado em São Bernardo do Campo (-1,48%), cujos empregos foram fortemente afetados pelo setor de máquinas e equipamentos (queda de 20% ante março). Vale destacar que essa redução deveu-se à transferência de uma empresa para outra cidade dentro do Estado. Grupos Já pela pesquisa da Fiesp, que analisa o comportamento do emprego por sindicatos, a maior variação foi registrada por mármores e granitos (2,72% ante março). O setor de doces e conservas alimentícias, com peso expressivo no indicador, cresceu 1,81% na mesma base de comparação. Bebidas, outro segmento importante, registrou expansão de 1,53%. Na ponta negativa, calçados de Franca caiu 2,34%, depois de ter registrado incremento em março ante fevereiro. Este texto foi alterado às 16h52, com inclusão de informações.