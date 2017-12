Emprego da indústria tem melhor desempenho desde 2004 A indústria paulista teve em abril o melhor desempenho de criação de vagas desde maio de 2004, quando o crescimento foi de 1,68%. A afirmação, feita nesta quinta-feira pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), mostrou que o crescimento ficou em 1,48%, tomando como base março. Foram assinadas 30,980 mil carteiras de trabalho. O crescimento também é superior ao que havia sido apresentado em abril do ano passado. Na época, o nível de emprego havia crescido 1,23% sobre maio, com a geração de 25,430 mil postos de trabalho. Com o resultado, no primeiro quadrimestre deste ano já foram criados 46,321 mil empregos no Estado, uma variação de 2,22% sobre o nível fechado de 2005. Fiesp aponta mesmo cenário A apuração da Federação das Indústrias (Fiesp) mostra cenário semelhante. O nível de emprego na indústria paulista cresceu 1,92% em abril ante março, o que significa a criação de 40 mil novas vagas. Nos quatro primeiros meses do ano, a variação foi positiva em 2,88%, sobre o total fechado de 2005. Até abril, foram criados 59,5 mil novas vagas no Estado. A atual série histórica do indicador teve Inicio em fevereiro deste ano, por isso não há comparação com o mesmo período do ano passado. Este texto foi alterado às 12h52, com inclusão de informações.