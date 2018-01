Emprego e renda mostram o alto custo social da crise Um conjunto de indicadores desfavoráveis mostra com clareza a rápida deterioração do mercado de trabalho. O cadastro do Ministério do Trabalho (Caged), a pesquisa sobre emprego e salário na indústria (a Pimes, do IBGE) e os dados mensais da federação das indústrias (Fiesp) trazem números piores que os esperados e antecipam o agravamento da recessão, já prevista para este trimestre.