Emprego e renda na indústria ficam estáveis O emprego na indústria brasileira em novembro de 2003 ficou praticamente estável (+0,1%) comparado ao mês imediatamente anterior, outubro. Na comparação com novembro de 2002, houve queda de 1,4%. Os números foram divulgados pelo IBGE. Segundo a pesquisa, o indicador de média móvel trimestral (considerado o principal indicador de tendência) também apontou estabilidade na ocupação na indústria em novembro. Segundo o texto de divulgação do instituto, "os resultados de novembro de 2003 mostram que é nas áreas e nos setores diretamente mais relacionados à produção agrícola e às exportações que se verificam os poucos resultados positivos no índice de emprego". Renda De forma semelhante, a renda dos trabalhadores na indústria ficou estável (+0,1%) em novembro de 2003 na comparação com outubro. Já na comparação com o mês de novembro do ano anterior, o rendimento caiu 0,8%. O valor real da folha de pagamento do setor industrial apresentou em novembro do ano passado o primeiro sinal positivo na comparação com mês anterior desde julho de 2003. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, houve aumento de 0,1% ante outubro, já descontadas as influências sazonais. O resultado, que mostra um desempenho praticamente estável da renda do trabalhador industrial de um mês para o outro, não foi suficiente para reverter os demais resultados negativos: houve queda de 0,8% ante novembro de 2002 e redução de 5,3% no acumulado de 2003 até novembro. Ainda segundo o IBGE, o índice de média móvel trimestral (considerado o principal indicador de tendência) mostra uma perda de 0,2% entre o trimestre encerrado em outubro e o terminado em novembro.