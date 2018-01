Emprego e renda na indústria sobem em setembro O emprego industrial voltou a crescer em setembro depois de dois meses consecutivos de queda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta terça-feira a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (Pimes), o emprego subiu 0,4% na comparação com agosto, na série livre de influências sazonais - características específicas de determinadas épocas do ano. Segundo comunicado do instituto, "o resultado reverteu queda de 0,2% entre julho e agosto". Na comparação com setembro de 2005, o emprego no setor industrial teve variação também positiva, de 0,1%. Este crescimento registrado em setembro na comparação com agosto reflete um cenário de dois meses atrás, quando a produção industrial apresentou dois aumentos consecutivos, em agosto ante julho (0,7%) e em julho ante junho (0,3%). A informação é do economista da Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo. O economista avaliou que ainda não é possível prever se a queda de 1,4% na produção industrial em setembro ante agosto se refletirá negativamente nos resultados futuros de emprego industrial. Ele considerou que, em setembro, a produção industrial foi muito afetada especificamente por um setor, o automobilístico, cuja produção foi afetada por greves e paralisações. O economista acredita que o movimento de queda na produção industrial tem todas as características de ser algo pontual. O instituto também revelou os resultados de emprego industrial no terceiro trimestre deste ano. Na comparação com igual trimestre do ano anterior, o período julho-setembro registrou alta de 0,2% no emprego industrial "revertendo seqüência de três trimestres em queda", segundo o IBGE. Entretanto, nas comparações mais longas, a taxa ficou negativa. No acumulado do ano, até setembro, houve queda de 0,3% e, no acumulado de 12 meses, caiu 0,4% - estável em relação ao período anterior. "O cenário é de recuperação - mas uma recuperação em ritmo moderado", afirmou o economista. Dados do IBGE mostram que, em setembro, os setores que mais contribuíram para a alta do emprego industrial foram: Alimentos e Bebidas (7%), Refino de Petróleo e Produção de Álcool (16,6%) e Meios de Transporte (2,4%). Em sentido contrário, influenciaram negativamente Calçados e Artigos de Couro (-13,6%), Vestuário (-7,8%) e Máquinas e Equipamentos (-4,3%)". Renda Já a renda também apresentou crescimento em setembro, mas em porcentual bem abaixo do verificado em agosto. O valor real da folha de pagamento dos trabalhadores da indústria subiu 0,1% em setembro ante agosto, quando a alta de foi de 1% na comparação com julho. A alta nos rendimentos, de acordo com Macedo, continua sendo beneficiada por dois fatores principais: a recomposição dos salários este ano, e o bom cenário de inflação baixa em 2006. Segundo o IBGE, a renda na indústria mostrou elevações em todas as comparações com iguais períodos do ano passado, e registrou altas de 1,8% na comparação com setembro de 2005; 1,3% no terceiro trimestre; 0,8% no acumulado no ano até setembro. Nos últimos 12 meses, a renda na indústria subiu 1% até setembro, o que mostra ligeira desaceleração ante o apurado no período de 12 meses imediatamente anterior, registrado até agosto (1,2%). Houve aumento também no número de horas pagas aos trabalhadores da indústria em setembro - de 0,6% na comparação com agosto, na série livre de influências sazonais. Na comparação com setembro do ano passado, o número de horas pagas subiu 0,3%. No acumulado do ano até setembro, as horas pagas cresceram 0,1%; nos últimos 12 meses até setembro, a alta é de 0,2%.