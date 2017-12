Emprego e salário em alta O emprego industrial cresceu 0,7% de abril para maio, segundo o relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O estado de Minas Gerais liderou o ranking com o maior crescimento no período, 1,1% seguido por São Paulo, onde o emprego na indústria cresceu 0,9%. A Pesquisa Indutrial Mensal - Dados Gerias (PIM-DG) mostra que apenas no Nordeste e no Rio de Janeiro foram registradas quedas do nível de emprego. No confronto com o mês de maio de 1999, a variação no emprego industrial também foi positiva em 1,3%. No acumulado de 12 meses, porém o emprego industrial ainda está negativo em 3,7% de acordo com a pesquisa. Mas é importante analisar os dados anteriores, que mostram uma boa perspectiva. Emprego e salário devem continuar recuperação De julho de 1995 até março de 2000 o indicador mensal vinha registrando apenas quedas. Em maio, esse indicador apresentou variação positiva pelo segundo mês consecutivo, confirmando uma trajetória de recuperação do emprego industrial. Acompanhando o movimento de melhora no emprego, o total de salários pagos pelo setor industrial apresentou aumento de 1,2% entre abril e maio. O valor real das horas extras pagas pelo setor industrial também apresentou crescimento de 16,9% . Esse conjunto de dados mostram um círculo virtuoso da economia brasileira. A produção maior leva ao aumento de emprego, cresce a renda, o trabalhador compra mais, cai a inadimplência e os juros e a economia como um todo ganha mais impulso e o ciclo se repete.