Emprego fica estável na Grande São Paulo O desemprego nos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo ficou em 17,5% da População Economicamente Ativa (PEA) em julho. É o quarto mês seguido de estabilidade. Segundo a Fundação Seade e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) a região tem 1,76 milhão de desempregados. Em julho do ano passado, o desemprego estava em 18,5%. O dados da pesquisa indicam um aumento de oito mil desempregados em julho, resultado da criação de 36 mil vagas e da contratação de 44 mil trabalhadores. Com isso, a ocupação cresceu 0,4%, resultado da criação de 85 mil empregos no setor de serviços e da demissão de 34 mil pessoas na indústria, 11 mil no comércio e 4 mil no setores da construção civil e serviços domésticos. A pesquisa informa que em maio e junho a renda cresceu 1,8% e 1,7%, respectivamente. Em relação a junho de 2004, o rendimento caiu 2,8%