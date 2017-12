Emprego formal acumula saldo positivo no ano A variação do emprego formal (trabalhadores com carteira assinada) foi positiva durante todo o primeiro semestre deste ano. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em junho último foram criados 125.795 postos de trabalho, um aumento de 0,55% em relação ao mês anterior. Com esse desempenho, a economia acumulou no primeiro semestre um saldo líquido positivo de 560.907 novas oportunidades formais de emprego. Os dados não incluem trabalho informal e se referem apenas à oferta, ou seja, não abrangem o número de pessoas que procuram emprego e não encontram, captado pelos índices de desemprego publicados por institutos de pesquisa. Em junho, segundo o Ministério do Trabalho, quase todos os setores da economia apresentaram variação positiva no emprego. A agropecuária criou 66.042 novos postos de trabalho, os serviços, 23.657 e o comércio, 22.222. As exceções ficaram por conta da administração pública e dos serviços industriais de utilidade pública. Em termos geográficos, a geração de novos postos de trabalho ficou concentrada na região Sudeste, que respondeu por 95.480 empregos do saldo líquido positivo gerado no mês de junho. Desse total, Minas Gerais respondeu por 43.188 e São Paulo, por 42.534. Entre as áreas metropolitanas, apenas Salvador apresentou perda de 302 empregos. Na área metropolitana de São Paulo a variação do emprego formal foi positiva em 9.376 postos de trabalho e no Rio de Janeiro em 5.371.