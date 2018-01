Emprego formal cresce 0,33% em janeiro ante dezembro Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho apontam que houve um crescimento de 0,33% no número de empregos formais criados em janeiro em relação a dezembro de 2005. Isso representa a criação de 86.616 novos postos de trabalho. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em janeiro, foram geradas 1.224.625 vagas, um aumento de 4,91% em relação ao ano imediatamente anterior. Evolução da criação de empregos Mês Total Janeiro 2005 115.972 Fevereiro 73.285 Março 102.965 Abril 266.095 Maio 212.450 Junho 195.536 Julho 117.473 Agosto 135.460 Setembro 189.458 Outubro 118.175 Novembro 13.831 Dezembro - 286.719 Janeiro 2006 86.616 Os dados do Caged mostram também que o número de empregos formais em janeiro deste ano é inferior ao total criado em janeiro de 2004 e janeiro de 2005 - 100.106 e 115.972, respectivamente. No entanto, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse esperar que o ano de 2006 apresente comportamento parecido com o de 2004, quando foram criados 1,523 milhão de novas vagas. No ano passado, o número de novo empregos formais atingiu 1,254 milhão. Setores Os setores que mais empregaram em janeiro foram os de serviços, com 40.009 empregos; construção civil (21.244), indústria de transformação (19.408) e agropecuária (7.953). O setor de comércio foi o único que fechou postos de trabalho em janeiro, em função da dispensa dos empregados contratados no fim do ano para as vendas de natal. Foram eliminados, segundo o Ministério do Trabalho, 5.211 empregos no comércio. Marinho destacou que, na área da construção civil, este foi o melhor resultado já alcançado em meses de janeiro. Segundo ele, também o desempenho do setor agropecuário surpreendeu, já que ele havia registrado demissões de empregados em praticamente todos os meses do ano passado. O ministro previu para este ano uma recuperação da indústria de transformação que, segundo ele, deve voltar a contratar com mais intensidade a partir de abril. Marinho avalia que, no primeiro trimestre deste ano, a indústria ainda deverá sentir os reflexos do aumento da taxa de juros no ano passado, que começaram a ser reduzidos no fim de 2005. Ele previu, também, que a indústria de transformação e a construção civil serão os dois setores que puxarão a criação de empregos este ano.