Emprego formal cresceu em agosto O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados sobre o emprego formal relativos ao mês de agosto. Foram criados em agosto 79.772 novos postos de trabalho, o que eleva para 677.912 o saldo líquido do emprego no ano. Em agosto do ano passado, o saldo do emprego também foi positivo em 78.022 novos empregos com carteira assinada. Os principais destaques do mês foram os setores de serviços, com a criação líquida de 41.432 novas vagas, e o comércio, que promoveu a geração de 25.200 oportunidades de trabalho. Também foi positivo o resultado na indústria de transformação, com saldo de 19.089 novas ocupações formais. A exceção ficou por conta da agricultura, que, devido a fatores sazonais , apresentou peda 11.558 postos de trabalho.