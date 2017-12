Emprego formal cresceu em agosto, mas em ritmo menor O emprego formal aumentou 15,3% em agosto, na comparação com o resultado do mês de julho. Segundo os dados divulgados hoje pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o saldo líquido do emprego com carteira assinada foi de 135.469 em agosto, ante o de 117.473 registrado em julho. Mesmo com o crescimento, a velocidade na geração de emprego diminuiu em relação a 2004. Em agosto do ano passado, o mercado de trabalho foi capaz de criar 229.757 novos empregos. De janeiro a agosto deste ano, o saldo líquido da criação de empregos foi de 1,219 milhão de novos postos de trabalho. Em igual período do ano passado, o mercado de trabalho gerou 1,466 milhão de empregos.