Emprego formal tem a maior alta em 12 anos O emprego formal no País bateu um recorde histórico em agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Foram criados 229,7 mil postos de trabalho, o melhor resultado para meses de agosto desde o início da série em 1992. Em agosto de 2003, foram abertas 79,7 mil vagas. No ano, 1,466 milhão de pessoas arrumaram emprego formal. O resultado também é recorde para o período. De janeiro a agosto de 2003, foram criados 677,9 mil empregos formais. O setor de construção civil continua em franca expansão, com a contratação de 18,7 mil pessoas. No acumulado de oito meses, a construção civil registra um saldo positivo de 90,057 mil postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, o setor apresentava queda de 14 mil postos de trabalho. Segundo o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, esta mudança de tendência na construção civil confirma as previsões de que o reaquecimento da economia e do setor imobiliário estão dando resultado. Para ele, no entanto, o bom resultado não invalida a necessidade de o governo continuar trabalhando em formas de aumentar a oferta de empregos. "Ainda temos que fazer mais, porque há um quadro grande de desempregados formais", afirmou.