Emprego formal tem pequena recuperação Depois da demissão de 249.514 pessoas em dezembro, o mercado de trabalho formal conseguiu, no mês passado, apresentar uma pequena recuperação. Em janeiro último a diferença entre admitidos e demitidos foi positiva em 35.485 novos postos de trabalho, número pouco inferior às 44.228 vagas abertas em janeiro de 2002. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O saldo de janeiro foi positivo graças ao desempenho da indústria de transformação (mais 26.610 empregos), ao setor de serviços (mais 11.538 postos de trabalho) e à agricultura, com criação de 4.357 novos empregos com carteira assinada. De acordo com os técnicos o pequeno aquecimento da indústria de transformação em janeiro já era esperado, principalmente se comparado ao mês de dezembro, quando a atividade industrial está no mínimo, após as entregas das encomendas de fim de ano. Dentro do setor o melhor desempenho ficou com os ramos ligados à exportação, tais como a indústria da borracha, de couros e peles e de calçados, beneficiados com a alta do dólar. O setor de serviços cresceu, em janeiro, nas atividades vinculadas ao turismo, sendo que na agricultura o aumento do número de empregados é atribuído pelos técnicos a fatores sazonais. O emprego caiu em janeiro no comércio (menos 2.835 vagas), na construção civil (menos 5.741 vagas) e na administração pública (menos 171 empregos).