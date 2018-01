Emprego industrial cai 0,1% em fevereiro, aponta IBGE O emprego industrial caiu 0,1% em fevereiro ante janeiro, na série livre de influências sazonais, segundo divulgou hoje o IBGE. Na comparação com fevereiro de 2004 houve aumento de 2,8% no emprego, a 12ª taxa positiva consecutiva nessa base de comparação. Houve crescimento também nos indicadores acumulado no ano (3,0%) e nos últimos 12 meses (2,5%). Segundo o documento de divulgação dos dados da pesquisa, a evolução do emprego, segundo o índice de média móvel trimestral (considerado o principal indicador de tendência), "permanece praticamente estável", com variação negativa de 0,1% entre o trimestre encerrado em fevereiro e o terminado em janeiro. Folha de pagamentos real cresce 0,7% A folha de pagamento real da indústria apresentou crescimento em todas as bases de comparação em fevereiro. Na série livre de influências sazonais, na comparação com janeiro, houve aumento de 0,7%. Em relação a fevereiro de 2004 houve expansão de 2,1%, no bimestre janeiro-fevereiro o aumento foi de 3,1% e, no acumulado nos últimos 12 meses, de 8,6%. O indicador de média móvel trimestral para a folha "mantém trajetória ascendente", com 3,5% de crescimento entre o trimestre encerrado em fevereiro e o terminado em janeiro. São Paulo favorece resultado O principal impacto positivo para o emprego industrial em fevereiro, entre as regiões pesquisadas, foi dado por São Paulo, que registrou aumento de 3% no número de vagas ante fevereiro do ano passado. Para as regiões, não é apurado o dado comparativo com o mês anterior. As principais influências positivas para o emprego na indústria paulista foram dadas por máquinas e equipamentos (expansão de 13,5%) e meios de transporte (15,2%). Ou seja, segmentos vinculados a bens de capital e bens de consumo duráveis, que continuam puxando a produção industrial.