Emprego industrial cai 0,5% em 2003, diz IBGE O emprego industrial caiu em todas as bases de comparação em dezembro e fechou 2003 com sinal negativo. Houve recuo de 0,5% em dezembro ante novembro do ano passado; queda de 1,3% na comparação com dezembro de 2002; e redução acumulada de 0,5% em 2003 ante o ano anterior. Segundo está divulgando o IBGE nesta terça-feira, "na análise trimestral verifica-se crescimento no ritmo de queda do nível de emprego": -0,5% no primeiro trimestre do ano ante igual trimestre de 2002; -0,6% no segundo; -0,7% no terceiro e -1,3% no último trimestre do ano.