Emprego indústrial cai 1,3% em junho contra junho/2001 O emprego na indústria apresentou queda em junho, com destaque para o resultado acumulado no primeiro semestre do ano (-1,7%) ante igual período do ano passado. Na comparação de junho ante igual mês de 2001, a queda foi de 1,3%. Houve redução também em relação a maio (-0,1%). Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o gráfico de médias móveis trimestrais (considerado o principal indicador de tendência), no entanto, "continua apontando uma trajetória ligeiramente ascendente", com o trimestre encerrado em junho registrando um aumento de 0,2% sobre o nível de maio, que, por sua vez, superou em 0,7% o nível de abril. A queda no emprego industrial em junho ante igual mês do ano passado foi resultado especialmente das taxas negativas apresentadas em segmentos como máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações (-15,1%) e vestuário (-3,4%). No acumulado do primeiro semestre, o destaque de queda foi mais uma vez o grupo de máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações (-12,9%), seguido da indústria de madeira (-8,1%). As elevações no emprego em junho ante mesmo mês de 2001 ocorreram, entre 18 segmentos pesquisados, apenas nos ramos de alimentos e bebidas (3,6%), refino de petróleo e produção de álcool (33,5%), fumo (14,5%) e papel e papelão (1,1%). No semestre, as maiores influências positivas foram dadas por refino de petróleo e produção de álcool (36,6%), alimentos e bebidas (1,6%) e fumo (17,5%). São Paulo A indústria paulista, que responde por mais de 50% da produção nacional, influenciou negativamente em junho todos os resultados nacionais do emprego industrial. O Estado apresentou queda de 3,5% no emprego no acumulado do primeiro semestre do ano (com influência decisiva sobre a redução nacional de 1,7%) e registrou reduções, ainda, na comparação com junho do ano passado (-3,7%) e em relação a maio (-0,3%). Folha de pagamento tem queda em todos os indicadores A folha de pagamento da indústria apresentou queda em todos os indicadores em junho. Houve redução de 2,4% na folha do setor no acumulado do primeiro semestre e quedas de 2,3% ante junho do ano passado e de 1,1% em relação a maio, segundo divulgou o IBGE. A indústria paulista influenciou negativamente todos os resultados. Na passagem de maio para junho, por exemplo, segundo o IBGE, a redução de 3,3% observada na folha da indústria de São Paulo "foi determinante para que o total da indústria brasileira atingisse queda de 1,1%". O mesmo ocorreu na comparação com junho de 2001, indicador no qual São Paulo também foi destaque, com redução de 5,1% e, ainda, no acumulado do ano, com queda de 4,9% na folha da indústria paulista, puxando para baixo os resultados nacionais.