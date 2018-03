Emprego industrial cresce 1% em janeiro O emprego na indústria cresceu 1% em janeiro ante igual mês de 2002, segundo divulgou o IBGE. Foi a terceira expansão consecutiva na ocupação industrial nessa base de comparação. Em relação a dezembro, o emprego na indústria ficou praticamente estável em janeiro (0,3%). Em 12 meses, a ocupação no setor acumula queda de 0,7% até janeiro. Folha de pagamento O valor da folha de pagamento industrial cresceu 8,6% em janeiro ante dezembro, em termos reais, na série livre de influências sazonais, após três meses consecutivos em queda. Segundo o instituto, os índices de média móvel trimestral (considerados o principal indicador de tendência) confirmam este quadro de melhora, já que de dezembro para janeiro há interrupção na queda iniciada em abril. Os demais indicadores, no entanto, permanecem em queda: -4,5% frente a janeiro de 2002 e -2,6% no acumulado dos últimos 12 meses até janeiro.