Emprego industrial cresce 2,3% e folha de pagamento 8,3% O emprego industrial apresentou em julho o maior crescimento em relação a igual mês do ano anterior registrado desde o início da série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em janeiro de 2002. A alta foi de 2,3%. Na série livre de influências sazonais (fatos temporais), houve variação de 0,2% no emprego da indústria em julho ante junho. Trata-se do terceiro mês consecutivo de crescimento nessa base de comparação. No acumulado do ano até julho, houve aumento de 0,5%. Os crescimentos não foram suficientes, entretanto, para reverter o resultado negativo acumulado nos últimos 12 meses, de 0,3%. Segundo o IBGE, "pela análise da evolução do indicador de média móvel trimestral, o emprego permanece em trajetória ascendente, acumulando crescimento de 2,5% entre os trimestres encerrados em julho deste ano e dezembro de 2003". Folha de pagamento cresce 8,3% A folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria cresceu 8,3% em julho ante igual período do ano passado, segundo divulgou o IBGE. Houve aumentos também na folha real de 9,0% no acumulado no ano e 4,1% nos últimos doze meses. Na série livre de influências sazonais, após crescimento de 0,7% em junho, a folha de pagamento real dos trabalhadores do setor industrial manteve-se estável em julho, na comparação com o mês anterior.