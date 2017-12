Emprego industrial cresce 3,5% em setembro, aponta IBGE O emprego industrial apresentou resultados positivos em todas as bases de comparação em setembro, segundo divulgou o IBGE. Na série livre de influências sazonais (efeitos temporais), houve aumento de 1,0% na comparação com agosto. No confronto com setembro de 2003, o crescimento foi de 3,5%. O acumulado no ano até setembro ficou em 1,1% e o indicador acumulado nos últimos 12 meses apresentou, neste mês, a primeira taxa positiva (0,3%) da série histórica, iniciada em dezembro de 2002. O patamar de emprego da indústria em setembro foi o mais elevado desde janeiro de 2001, quando teve início a série histórica da pesquisa mensal de emprego e salário na indústria do IBGE, segundo destacou a economista Isabela Nunes Pereira. Ela explicou que em 2000, quando a indústria operava com forte dinamismo, o emprego provavelmente respondia a esse cenário, mas não há como checar os dados. Portanto, "o patamar é histórico", disse, explicando que, desde 2001, a indústria não trabalhava com um nível tão alto do emprego. Isabela observou também que o mercado de trabalho industrial está mostrando uma "gradual recuperação" desde o início deste ano e o índice de média móvel trimestral, considerado o principal indicador de tendência, "mostra que a trajetória atual é de crescimento do emprego". Folha de pagamentos Após dois meses consecutivos em queda, a folha de pagamento dos trabalhadores da indústria voltou a crescer na série livre de influências sazonais, aumentando 0,3% entre agosto e setembro. Nos demais indicadores, os resultados se mantêm positivos: 10,2% na comparação com setembro do ano passado; 9,2% no acumulado no ano e 6,4% no acumulado nos últimos doze meses. Crescimento do emprego na indústria Ante igual mês do ano anterior Ante mês anterior Setembro 2003 -1,0% 0,6% Outubro -2,0% -0,9% Novembro -1,7% 0,1% Dezembro -2,0% -0,6% Janeiro 2004 -1,2% 1,2% Fevereiro -0,7% 0,2% Março 0,1% 0,4% Abril 0,0 -0,4% Maio 1,2% 1,1% Junho 1,7% 0,4% Julho 2,2% 0,1% Agosto 3,1% 0,9% Setembro 3,5% 1,0%