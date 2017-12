Emprego industrial cresce 3,97% no ano até outubro, aponta Fiesp O nível de emprego industrial em São Paulo apresentou crescimento de 0,63% em outubro sobre setembro. O dado foi divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e indica a geração de 9.879 empregos. No acumulado do ano, o emprego industrial cresceu 3,97%, com a geração de 61.248 postos de trabalho e, no acumulado de 12 meses, alta de 3,52% (54.359 vagas criadas). O levantamento da Fiesp indica que 34 sindicatos empresariais apresentaram desempenho positivo no nível de emprego em outubro, enquanto 11 mostraram resultado negativo e dois permaneceram estáveis. As maiores contratações foram verificadas nos setores de mármores e granitos (6,18%), massas alimentícias e biscoitos (4,97%), calçados de Franca (3,58%), doces e conservas alimentícias (2,40%) e vidros e cristais planos e ocos (2,34%). Os piores desempenhos foram apresentados por móveis de junco (-2,94%), relojoaria (-1,97%), lâmpadas e parelhos elétricos de iluminação (-1,75%), bebidas em geral (-1,34%) e curtimento de couros e peles (-1,21%).