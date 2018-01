Emprego industrial cresce em abril O emprego industrial nacional cresceu 0,4% em abril em relação a março. Foi o segundo mês consecutivo de alta, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Em relação a abril do ano passado, o aumento foi de 0,5%. É o primeiro indicador positivo neste tipo de comparação desde junho de 1995. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, a variação ainda está negativa: - 4,5%. De março para abril, apenas seis dos 22 ramos pesquisados tiveram contração do emprego, com destaque para a área farmacêutica . O setor de fumo foi o que mais contratou em abril. Em São Paulo, o emprego industrial cresceu 0,4%, no Rio de Janeiro houve queda de 0,4%, em Minas Gerais o recuo da taxa foi de 0,1%. De acordo com o IBGE, a massa salarial dos trabalhadores da indústria cresceu 0,4% em abril sobre o mês anterior. O salário médio voltou a apresentar perda real, de 1,2% sobre abril do ano passado e -3,2% nos últimos 12 meses.