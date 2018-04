Emprego industrial cresce há nove trimestres seguidos A continuidade da expansão do emprego industrial em setembro acompanha os bons resultados apurados na produção do setor, segundo a economista da coordenação de indústria do IBGE, Isabella Nunes. Segundo ela, os resultados trimestrais de ocupação "mostram um ciclo forte de expansão do emprego na indústria". Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o emprego industrial aumentou 2,5% no terceiro trimestre deste ano ante igual período de 2007, totalizando nove trimestres consecutivos de expansão nessa base de comparação. Ante o trimestre imediatamente anterior, houve aumento de 1% no emprego, fechando sete trimestres consecutivos de crescimento. Isabella destacou também que os segmentos que estão puxando a ocupação industrial, que são máquinas e equipamentos e meios de transporte, são também aqueles que estão liderando o crescimento da atividade industrial. No que diz respeito à folha de pagamento real, que mostrou significativo aumento de 7,9% em setembro ante igual mês do ano passado, Isabella disse que neste caso também há forte impacto do dinamismo da produção. "O bom desempenho da indústria favorece as negociações de salário, o poder de barganha dos trabalhadores é maior quando o nível de produção está elevado", afirmou.