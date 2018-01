Emprego industrial cresceu 0,51% em outubro O emprego na indústria paulista teve crescimento de 0,51% em outubro ante setembro, o segundo mês consecutivo de alta. Esse crescimento representa 7.731 novas vagas, segundo divulgou hoje a Fiesp - Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Foi também o melhor desempenho do emprego na indústria em um mês de outubro desde 1994, quando na ocasião o emprego havia crescido 0,68% (14.800 vagas). Porém, em relação a outubro do ano passado, o emprego na indústria paulista registrou queda de 0,17% no número de empregos, de 2.756 postos. No acumulado do ano, segundo a Fiesp, houve aumento de 0,37% no número de vagas, com a geração de 5.538 postos de trabalho