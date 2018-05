Emprego industrial de maio tem maior recuo desde 12/2009 O recuo de 0,5% do emprego industrial registrado em maio frente a abril foi o mais intenso, nesta comparação, desde o resultado de -0,6% de dezembro de 2009, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a queda de 0,7% do emprego industrial na comparação com o mês de maio de 2012 foi o 20º resultado negativo seguido nesse tipo de comparação.