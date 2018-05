Emprego industrial em São Paulo recua 0,23% em junho

SÃO PAULO - O nível de emprego da indústria paulista caiu 0,23% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, e recuou 0,18%, na série sem ajuste sazonal, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Sobre junho de 2012, o nível de emprego caiu 1,05% e no primeiro semestre, acumula alta de 2,31%. Foram 4,5 mil demissões no mês passado em relação a maio. Dos 22 setores pesquisados, 12 demitiram, oito contrataram e dois permaneceram estáveis.

Demissões. A indústria paulista teve um saldo de 4,5 mil demissões em junho ante maio. Na comparação de junho de 2013 com junho de 2012, a entidade registrou um saldo de 28 mil demissões.

Dos 22 setores nos quais a Fiesp divide a indústria no Estado, 12 demitiram, oito contrataram e dois permaneceram estáveis em junho.