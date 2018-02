Emprego industrial em SP cai 0,13% em agosto O nível de emprego regional da indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), recuou 0,13% em agosto ante julho, o que representa a demissão de 2.862 trabalhadores. Foi a primeira vez neste ano que a pesquisa do Ciesp mostrou recuou no nível de emprego. No mês anterior, a variação havia sido praticamente nula, com alta de apenas 0,04% ante junho. Em agosto do ano passado, o emprego industrial, segundo o Ciesp, cresceu 0,06% ante julho, com a criação de 1.346 vagas. O número de vagas acumuladas em 12 meses até agosto subiu 0,29%, variação que representa 5.468 postos de trabalho. No mesmo período de 2005, a indústria paulista havia acumulado 84.586 vagas. Ainda assim, no acumulado de 2006 até agosto, o indicador está positivo em 2,68% sobre o total fechado de 2005, mostrando que em 2006 houve a criação de 55.961 vagas. Esse número representa, no entanto, uma queda de 7.255 postos, em relação ao registrado nos primeiros oito meses de 2005.