Emprego industrial em SP cai 0,42% em janeiro O nível de emprego industrial caiu 0,42% no Estado de São Paulo no mês de janeiro, em relação a dezembro, segundo divulgou hoje a Fiesp. Este porcentual representa o fechamento de 6.659 postos de trabalho na indústria. No acumulado de 12 meses, a queda é de 2,48%, o que representam a perda de 39.741 postos de trabalho. Dos 47 sindicatos acompanhados, 28 demitiram mais do que empregaram no mês de janeiro e 15 empregaram mais do que demitiram. Quatro mantiveram estabilidade em relação a dezembro.