Emprego industrial está em "suave recuperação", avalia IBGE A economista do IBGE, Isabela Nunes Pereira, disse que ?todos os resultados do emprego industrial de outubro indicam melhora no mercado de trabalho, conseqüente da suave recuperação do setor?. Segundo ela, ainda que os dados indiquem estabilidade ? houve queda de 0,1% no emprego ante outubro do ano passado e crescimento de 0,4% ante setembro ? o aumento do emprego ante mês anterior é o segundo consecutivo e a queda em relação a outubro foi a menor registrada neste ano. Isabela explica que o ?dado mais consistente? da recuperação é o número de horas pagas, que cresceu pela segunda vez na comparação com o mês anterior (1,9%), e apresentou também o primeiro resultado positivo do ano na comparação com igual mês do ano anterior (0,2%). Segundo a economista, as horas pagas refletem mais imediatamente as mudanças ocorridas no nível de atividade da indústria, pois permitem utilização maior ou menor da mão-de-obra independente dos compromissos de contratação e demissões. ?O emprego na indústria está inferior ao nível do ano passado, mas já saiu da estabilidade e está delineando neste mês uma trajetória de recuperação?, disse.