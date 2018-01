Emprego industrial fica estável e renda sobe O emprego industrial ficou estável em maio na comparação com abril, informou hoje o IBGE. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o emprego registrou alta de 2%, a 15ª taxa positiva consecutiva nesse indicador. No acumulado do ano, o emprego na indústria tem alta de 2,6% sobre igual período de 2004. Em 12 meses, a alta é de 2,9%. Segundo o IBGE, os principais empregadores na indústria são os setores ligados à exportação (agroindústria) e produção de bens de consumo duráveis (indústria automobilística). Já as empresas que dependem do mercado interno apresentam resultados negativos. Na comparação com maio de 2004, 10 dos 18 setores pesquisados aumentaram o número de pessoas ocupadas, com destaque para alimentos e bebidas (8,3%) e meios de transporte (10,7%). Por outro lado, calçados e artigos de couro (-11,6%), madeira (-6,7%) e vestuário (-3,2%) foram os setores que mais demitiram A renda real dos trabalhadores da indústria voltou a crescer em maio (2,0%) na comparação com o mês anterior, após a queda registrada em abril sobre março (-2,5%). A renda também cresceu na comparação com maio de 2004 (6,3%); no acumulado do ano (4,4%) e no acumulado em 12 meses (7,4%).