Emprego industrial não terá retomada antes de 2004 O coordenador de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco, previu hoje que o mercado de trabalho da indústria brasileira não terá uma retomada antes do próximo ano. "A recuperação do mercado de trabalho é sempre mais lenta. É provável que não tenhamos retomada do nível de emprego nesses próximos meses do ano", afirmou. De acordo com ele, só depois de estabilizada a melhora do mercado interno é que o emprego na indústria se recupera. O economista lembrou que os primeiros três meses do ano sempre são mais fracos para o emprego no setor, porque a produção típica de final de ano já foi entregue para o varejo. O total de pessoal empregado na indústria caiu 0,21% em agosto, em comparação com o mês de julho. Em relação a agosto do ano passado, a indústria empregou 0,32% a mais em agosto de 2003. No acumulado de janeiro a agosto, houve crescimento de 0,87% no emprego na indústria.