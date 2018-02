Emprego industrial registra o 5º aumento consecutivo em maio

O emprego industrial registrou expansão de 0,3% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta quinta-feira, 12, o IBGE. É o quinto aumento consecutivo nessa base de comparação. No confronto com maio de 2006, houve crescimento de 2%, levando a altas acumuladas de 1,5% no ano até maio e de 0,8% em 12 meses. Segundo o documento de divulgação da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário na indústria, o índice de média móvel trimestral, considerado o principal indicador de tendência, mostrou crescimento de 0,4% no trimestre encerrado em maio ante o terminado em abril. Em termos regionais, todos os 14 locais pesquisados pelo IBGE registraram aumento do emprego na indústria em maio ante igual mês do ano passado, com destaque para São Paulo (2,3%), região Norte e Centro-Oeste (ambos com 3,1%) e região Nordeste (2,1%). Entre os setores investigados, ainda na comparação com maio de 2006, os destaques de alta na ocupação foram registrados em alimentos e bebidas (4%), máquinas e equipamentos (6,8%) e meios de transporte (5,5%). Por outro lado, os impactos negativos mais importantes vieram de vestuário (-4,2%), calçados e artigos de couro (-4,3%) e madeira (-4,5%). O IBGE não divulgou detalhamento de resultados regionais ou setoriais na comparação com mês anterior.