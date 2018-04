Emprego industrial tem o pior resultado desde 2001

O mercado de trabalho da indústria teve em maio o pior desempenho em mais de oito anos. A queda de 6% no número de ocupados ante igual mês do ano passado representou o maior recuo mensal apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde o início da pesquisa, em 2001. Em relação a abril, a redução foi de 0,5%, a oitava queda seguida ante mês anterior. "O mercado de trabalho não está dando sinais de recuperação", diz a economista da coordenação de indústria do IBGE, Isabella Nunes. No ano, o emprego industrial já acumula queda de 4,7% e, em 12 meses, de 1,1%. Segundo Isabella, enquanto o ajuste na produção industrial já chegou ao fim, com uma atual recuperação gradual e contínua, no mercado de trabalho esse ajuste ainda persiste. "O mercado ainda está respondendo ao ajuste que ocorreu na produção." O que não dá para dimensionar é o impacto do ritmo lento de recuperação da indústria no mercado de trabalho, que costuma reagir com defasagem a mudanças da indústria. "A confiança está se recuperando, mas de forma modesta", diz Isabella. Segundo ela, os dados ante igual mês do ano anterior mostram também que as regiões com o pior desempenho no emprego industrial, como São Paulo (-4,5%) e Minas (-8,5%), têm forte influência de segmentos como veículos e máquinas e equipamentos industriais, as atividades mais afetadas pelo forte ajuste na indústria a partir de outubro do ano passado. O analista da Tendências Consultoria Rafael Bacciotti avalia que o desempenho do mercado de trabalho industrial ainda permanece ruim por causa da defasagem em relação ao aumento da produção. Para o economista Antonio Madeira, sócio da MCM Consultores, os números confirmam crescimento lento da economia. Ele prevê melhora só no fim de 2009 ou início de 2010 e acredita que nos próximos meses os dados deverão mostrar estabilização. A avaliação mais positiva do mercado de trabalho industrial em maio foi dos economistas do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Eles ressaltam que o emprego no setor "parece estar a caminho de uma estabilização, após ter caído fortemente no fim de 2008 e início deste ano". O argumento é que a queda de 0,5% em maio mostra um tombo mais brando do que em abril (0,7%), março (0,8%), fevereiro (1,3%), janeiro (1,3%) e dezembro (1,9%), sempre em relação ao mês anterior. A expectativa é que o emprego na indústria feche o ano "no zero a zero" em comparação com 2008. FOLHA Os dados da folha de pagamento real da indústria em maio mostraram alta de 1,9% ante abril, revertendo dois meses de queda ante o mês anterior. Segundo Isabella, esse aumento foi influenciado pela indústria extrativa, por causa do pagamento de participações nos lucros. Em comparação com maio de 2008, a folha de pagamento caiu 0,6%. No acumulado do ano, houve recuo de 0,8%, mas em 12 meses a folha ainda se mantém positiva (3% em maio), ainda que a taxa do mês tenha sido a menor, para 12 meses, desde abril de 2007.