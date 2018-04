Emprego industrial tem pior desempenho desde agosto de 2001 O emprego na indústria paulista teve em julho o pior desempenho desde agosto do ano passado, auge do racionamento de energia elétrica, segundo a Fiesp. Em julho, foram fechados 8.147 postos de trabalho, o que representou uma queda de 0,52% em relação a junho. Em agosto de 2001, a queda fora de 0,8%. Até agora, a indústria paulista teve apenas um mês de crescimento do emprego, em abril, e ainda assim foi um parco aumento de 0,08% ante março. Nos primeiros sete meses do ano, a Fiesp contabilizada uma queda de 1,58% no índice, que representa menos 25.056 vagas. Dos 47 sindicatos patronais pesquisados, 25 mais demitiram do que contrataram, 13 tiveram comportamento inverso e 9 ficaram estáveis em julho ante junho.