Emprego industrial tem pior janeiro desde 2000 Depois de registrar queda de 0,36% em novembro e de 2,16% em dezembro, por fatores sazonais (efeitos específicos desta época do ano), o nível de emprego da indústria paulista manteve o desempenho fraco em janeiro, anulando a tradicional recuperação nas contratações que costuma acontecer no primeiro mês do ano. A taxa apurada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) ficou praticamente estável em 0,03% na comparação com dezembro, sem ajuste sazonal. Na base com ajuste, a queda foi de 0,10%. "O comportamento do mês passado foi chocho e é mais um elemento que mostra que a atividade industrial está abatida", disse Paulo Francini, diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas da entidade, ressaltando que se trata do efeito de juros e câmbio. Na comparação com janeiro de 2005, o nível de emprego cresceu 2,1% no mês passado. Foi o pior janeiro da atual série histórica da Fiesp, iniciada no ano 2000. "Mas isso não significa que 2006 será de todo mau", afirmou Francini. O empresário acredita que 2006 pode ser um ano melhor que 2005, quando a variação do emprego industrial paulista foi de apenas 2,40% sobre 2004. A razão para a expectativa mais positiva é que este é um ano eleitoral. O reajuste do salário mínimo para R$ 350, as medidas de incentivo à construção civil e outros investimentos do governo que possam repercutir positivamente no pleito devem estimular a demanda e o emprego. "Janeiro ainda não pegou nada disso", afirmou. Francini acredita que até mesmo a projeção da Fiesp para o PIB deste ano, de alta de 3%, deve ser superada. Pesquisa Ciesp Já os dados da pesquisa mensal do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) mostra que o nível de emprego na indústria paulista cresceu 0,12% em janeiro. A variação mostra a criação de 2.280 postos de trabalho no mês passado. Trata-se do pior resultado para o mês desde janeiro de 2002, quando foram cortadas 7.435 vagas. Pela pesquisa do Ciesp, o desemprego estava negativo desde outubro. A diferença das duas pesquisas é dada pela metodologia. Um dos pontos é a captação dos dados. Enquanto a Fiesp apura as informações junto aos sindicatos filiados à entidade, a Ciesp recebe os números diretamente das empresas.