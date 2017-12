Emprego na construção civil caiu 0,46% em novembro O nível de emprego na construção civil do País caiu de novo em novembro de 2003, apresentando uma queda de 0,46% - o equivalente ao fechamento de quase 5,6 mil vagas no mês. Em relação a novembro de 2002, o setor perdeu cerca de 39,7 mil postos de trabalho (-3,21%). Os dados são do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e da GVconsult, com base em pesquisa do Ministério do Trabalho. Já o nível de emprego na construção civil no Estado de São Paulo subiu 0,48% em novembro, o que corresponde à abertura de 1,7 mil vagas. Em 12 meses, entretanto, o setor em São Paulo continua apresentando uma queda de quase 6,8 mil postos de trabalho (-1,88%) Em novembro, o nível de emprego da construção civil na Capital paulista subiu 0,52% (891 vagas a mais). Também registraram crescimento significativo as Regiões do ABCD, com 2,6% ou 428 vagas a mais, e Sudoeste (área de Sorocaba), com 1,09% ou 338 vagas a mais. Já o emprego na Região Noroeste (área de São José do Rio Preto) caiu 1,01% em novembro (112 vagas a menos). Também registrou queda naquele mês a Região Centro-Oeste (área de Bauru), com -0,71% ou 75 vagas a menos. O emprego em edificações, responsável por 55% das vagas da construção paulista, teve aumento de 0,49% em novembro, o equivalente à abertura de 932 vagas. No entanto, este segmento acumula queda de 4,11% em 12 meses - o que corresponde a quase 8,3 mil vagas a menos. Outro segmento que teve uma recuperação em novembro foi o de engenharia e arquitetura, com crescimento de 2,19% ou 683 vagas a mais.