Emprego na construção civil cresce 1,7% em agosto A construção civil contratou cerca de 20,9 mil trabalhadores em agosto, o que representa um crescimento de 1,7% em relação ao mês anterior. Trata-se do melhor desempenho do ano para o emprego do setor, segundo dados do Sindicato da Construção (SindusCon-SP) e da GVconsult, com base em pesquisa do Ministério do Trabalho. Em julho, foram abertas 11,8 mil vagas (+0,96%). De janeiro a agosto, o setor criou 100,7 mil postos de trabalho no País (+8,71% em relação a dezembro de 2003). Em comparação com agosto de 2003, houve um crescimento de 5,42% ou 64,6 mil vagas a mais. O emprego na construção civil paulista também cresceu em agosto, com a abertura de 1,7 mil vagas (+0,48% em comparação ao mês anterior). Em julho, o setor no Estado de São Paulo havia fechado 372 postos de trabalho (-0,10% em comparação a junho). No acumulado do ano até agosto, o emprego na construção civil paulista cresceu 5,64%, o que corresponde à criação de quase 19,5 mil vagas. Na comparação de agosto deste ano com o mesmo mês de 2003, o setor no Estado conta com 12,7 mil vagas a mais (+3,59%). A construção civil brasileira contava em agosto deste ano com 1,26 milhão de trabalhadores formais. Destes, quase 365 mil estavam no Estado de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo O emprego da construção civil na região metropolitana da Capital paulista voltou a subir em agosto, com a abertura de 978 vagas (+0,56%). Outros destaques foram as Regiões Sudeste (área de São José dos Campos), com crescimento de 2,79% ou 844 vagas a mais, e Sudoeste (Sorocaba), com 1,20% ou 413 vagas a mais.