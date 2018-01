Emprego na construção civil cresce em janeiro após retração Levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) mostra que a quantidade de pessoas empregadas no setor aumentou em janeiro, após retração verificada no mês anterior. Segundo dados colhidos junto ao Ministério do Trabalho, em parceira com a Gvconsult, houve acréscimo de 11.189 vagas no País, sendo 3.500 postos a mais no Estado de São Paulo e 1.932 na capital paulista. Os números representaram, respectivamente, crescimentos de 0,9%, 1% e 1,16% no nível de emprego, em relação a dezembro de 2004. Em 12 meses, a construção civil acumulou 60 mil empregos criados (4,86% a mais) no Brasil até janeiro e 11,1 mil (3,2%) no Estado de São Paulo. Em todo o território nacional, o setor contava com cerca de 1,3 milhão de trabalhadores formais, 356 mil somente no Estado. Levantamento regional Na análise regional, o emprego no Nordeste cresceu 1,28%, com abertura de 2.945 vagas. No Sudeste, houve aumento de 1,04%, com 7.312 novos postos; no Sul, avanço de 0,72% (1.415); e, no Centro-Oeste, foram criadas 286 vagas (0,28% a mais). A exceção ficou por conta da região Norte, que apresentou redução de 769 postos (1,32% a menos). No Estado de São Paulo, a região que abrange a área de Ribeirão Preto teve o maior crescimento relativo do mês, com 3,13% ou 635 trabalhadores a mais. A maior queda relativa em janeiro foi verificada na região de São José dos Campos, com -2,34% ou 796 vagas a menos, seguida pela região de Bauru, com diminuição de 116 postos (-0,99%). Sondagem Apesar do crescimento do nível de emprego em janeiro, os empresários da construção civil continuam afirmando que não há como falar em recuperação do desempenho de suas empresas. Segundo sondagem feita, em fevereiro, pelo SindusCon-SP e pela GVConsult, a expectativa deles em relação a um melhor desempenho das empresas do setor registrou ligeira elevação (1,5%) em relação a novembro. De acordo com o SindusCon-SP, o indicador, situado no nível 38,2, continua muito distante de um desempenho considerado favorável (a partir do nível 50).