Emprego na construção em SP, em agosto, é maior desde abril O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) informa em seu relatório mensal, "Indicadores da Construção", que o número de empregados pelo setor paulista, em agosto, foi o maior desde abril de 2001. Conforme a entidade, o total de vagas na construção civil no Estado alcançou 380.783 naquele mês, com a abertura de 6.952 novos postos. O SindusCon-SP informa ainda que, embora o nível de emprego dessa indústria continue apresentando crescimento no País, é preciso destacar que o segmento de edificações, que absorve 61% dos trabalhadores da construção formal brasileira, ainda mostra queda de 0,8% no acumulado do ano até agosto, em relação ao mesmo período de 2004. "Ou seja, efetivamente as obras ainda não deslancharam", analisa no documento. Entretanto, destaca o sindicato, "o segmento que apresenta um crescimento bastante considerável é o de engenharia e arquitetura (12,5% na mesma comparação), o que pode indicar um maior nível de atividade em edificações num futuro próximo".