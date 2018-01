Emprego na indústria acompanha crescimento das vendas O mercado de trabalho na indústria acompanhou o crescimento das vendas do setor no terceiro trimestre do ano. O emprego industrial apresentou um aumento de 0,72% no terceiro trimestre, ante o segundo trimestre de 2006, descontando os efeitos sazonais - específicos de determinadas épocas do ano. De acordo com o economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Mol, o indicador é a grande surpresa, porque demonstrou crescimento em oito dos nove primeiros meses de 2006. "O emprego industrial vem se expandindo a uma taxa média de 0,9% ao trimestre, ritmo que se aproxima de períodos de forte crescimento econômico", avaliou. As horas trabalhadas na produção também apontaram para uma recuperação do setor. O crescimento deste indicador - que sinaliza o ritmo da produção industrial - foi de 1,51% em relação ao segundo trimestre deste ano. No segundo trimestre já havia ocorrido um crescimento de 1,83%, na comparação com o primeiro trimestre, após três trimestres de queda consecutiva. O importante, na opinião do economista, é que o indicador de horas trabalhadas tem crescido sem pressionar o uso da capacidade instalada da indústria de transformação. Ou seja, ainda há espaço para o aumento da produção industrial sem que haja pressão sobre os custos da indústria Em termos dessazonalizados, a utilização da capacidade instalada ficou em 81,8% no terceiro trimestre, mostrando estabilidade em relação aos trimestres anteriores. No primeiro e no segundo trimestres deste ano, a utilização da capacidade instalada ficou em 81,6%. Crescimento heterogêneo Segundo Mol, o crescimento dos indicadores industriais não é uma radiografia da indústria como um todo. Ele explicou que o crescimento é muito heterogêneo. Enquanto vários setores têm apresentado crescimento, outros vem registrando queda nos indicadores. "O indicador médio esconde essa heterogeneidade da indústria brasileira", ressaltou. O gerente-executivo da área de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, disse que os setores afetados pelo câmbio valorizado enfrentam problema de competitividade, além do fato do crescimento ainda não ter alcançado as pequenas e médias empresas. Ele, no entanto, estima que a indústria continuará crescendo no quarto trimestre deste ano. Mol alertou que a continuidade do crescimento econômico do País, sem pressão inflacionária, depende de um investimento mais forte por parte do setor privado."Se não, corremos o risco de passar mais uma década de crescimento pífio", afirmou Fonseca. O economista Paulo Mol disse que um levantamento feito por ele mostra que de 1996 a 2005 o Brasil teve um crescimento médio de 2,2% ao ano e o PIB per capta cresceu apenas 0,7%, nos últimos 10 anos. "Se continuarmos nesse ritmo, o Brasil vai demorar 100 anos para conseguir dobrar a sua renda per capta e atingir níveis como os de hoje da Coréia e de Portugal.